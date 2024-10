Nations League: la Spagna di Morata ai quarti, gol di Zalewski e Isaksen

ROMA - La 4ª giornata della Nations League si chiude con la qualificazione aritmetica della Spagna ai quarti di finale (come la Germania), grazie al sonoro successo sulla Serbia, priva di Vlahovic. Pareggi invece nelle altre gare della Lega A, mentre nella Lega C vincono la Romania dell'eterno Lucescu, l'Irlanda del Nord e il Kosovo di Rrahmani.

Zalewski non basta, Ronaldo a secco

Scoppiettante pareggio per 3-3 tra Polonia e Croazia, nel gruppo 1 della Lega A. A Varsavia i padroni di casa scendono in campo con il romanista Zalewski titolare e Lewandowski, a sorpresa, in panchina. L'interista Zielinski, che indossa la fascia di capitano al posto del bomber del Barcellona, apre le marcature al 5' con un preciso sinistro. Al 20' la Croazia di capitan Modric pareggia grazie a Borna Sosa, difensore del Torino al secondo gol in nazionale. Poi Sucic al 24' e Baturina al 26' ribaltano clamorosamente il risultato a favore degli ospiti. Poco prima dell'intervallo Zalewski va a segno e riapre i giochi. Il ct polacco Probierz inserisce al 62' Lewandowski, che 7 minuti più tardi fornisce a Szymanski la palla del 3-3. L'attaccante del Barça è ancora protagonista al 76', quando subisce un fallaccio da Livakovic, espulso dal direttore di gara senza neanche bisogno del Var. La Polonia sogna la clamorosa vittoria, schiaccia la Croazia, ma il risultato resta fermo sul pareggio. Finisce 0-0 invece l'altra sfida del gruppo 1, a Glasgow, tra la Scozia dei napoletani Gilmour e McTominay e il Portogallo dello juventino Francisco Conceição, sostituito dopo un'ora, e dell'ex bianconero Cristiano Ronaldo. La classifica del gruppo 1: Portogallo 10; Croazia 7; Polonia 4; Scozia 1.

Spagna qualificata, segna Isaksen

Nel gruppo 4 la Spagna piega 3-0 la Serbia, nonostante le assenze di Unai Simon, Carvajal, Rodri, Dani Olmo, Williams e Yamal, qualificandosi aritmeticamente ai quarti di finale della Nations League. Le Furie Rosse, con il milanista Morata centravanti titolare e capitano, aprono le danze al 5' con un colpo di testa di Laporte. Nella ripresa proprio Morata diventa protagonista: al 54' spara alto un calcio di rigore, ma al 65' si riscatta firmando il raddoppio di sinistro, su passaggio di Fabian Ruiz. Il tris spagnolo arriva al 77', quando Baena va a segno direttamente su calcio di punizione, dopo un fallo su Oyarzabal che porta all'espulsione del milanista Pavlovic. Nell'altra gara del gruppo 4, pareggio 2-2 tra Svizzera e Danimarca. Tra il 26' e il 27' botta e risposta al sapor di Serie A: Freuler del Bologna porta in vantaggio i padroni di casa, ma il laziale Isaksen risponde dopo un solo minuto su assist di Eriksen. Poco prima dell'intervallo il leccese Dorgu atterra Embolo in area scandinava e l'arbitro concede il rigore: Amdouni va sul dischetto e non fallisce, portando la Svizzera al riposo sul 2-1. Al 69' Eriksen fissa il match sul 2-2 con un destro dal cuore dell'area elvetica. La classifica del gruppo 4: Spagna 10; Danimarca 7; Serbia 4; Svizzera 1.

Dilagano Kosovo e Irlanda del Nord, gol di Rrahmani

Nella Lega C di Nations League successi netti nel gruppo 2 per il Kosovo, che batte 3-0 Cipro con un gol di Rrahmani del Napoli, e nel gruppo 3 dell'Irlanda del Nord, che annienta la Bulgaria 5-0, trascinata da una tripletta di Price. La Romania del 79enne ct Lucescu si impone 2-1 nel gruppo 2 in rimonta in casa della Lituania, grazie anche a una rete del cagliaritano Marin, mentre Bielorussia e Lussemburgo pareggiano 1-1 in un match del gruppo 3. La classifica del gruppo 2: Romania 12; Kosovo 9; Cipro 3; Lituania 0. La classifica del gruppo 3: Irlanda del Nord 7; Bielorussia 6; Bulgaria 5; Lussemburgo 2.