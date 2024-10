Milan, senti Leao: "Nel Portogallo sento la fiducia dell'allenatore"

Leao: "Martienz mi ha chiesto di fare il mio tipo di gioco"

L'attaccante del Milan ha poi aggiunto: "Sapevo che contro la Scozia sarebbe stata una gara complicata. Erano in casa, eravamo consapevoli del fatto che sarebbe stata una partita diversa rispetto alla Polonia. Non siamo stati efficaci sotto porta". Tornando a parlare del ct Martienz, Leao ha concluso: "Mi ha chiesto profondità e costanza nell'uno contro uno. Fondamentalmente, fare il mio tipo di gioco per creare delle occasioni. Avevamo poco spazio e l'allenatore voleva che facessi movimenti in profondità".