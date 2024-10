Cristiano Ronaldo perde la testa con l'arbitro: cosa è successo in Scozia-Portogallo

Arrabbiato nero. Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo dell' Hampden Park di Glasgow contestando in maneira plateale la decisione dell'arbitro Lawrence Visser di fischiare la fine di Scozia-Portogallo (Nations League) negando la possibilità di battere un calcio d'angolo ai lusitani.

Ronaldo su tutte le furie

Non appena la sfida è terminata, Ronaldo ha iniziato a indicare l'arbitro, da lui distante, e a gridargli qualcosa contro. Poi con alzando il braccio lo ha mandato a quel paese e non prima di aver fatto il pollice verso ha imboccato il tunnel degli spogliatoi scuotendo la testa in segno di disapprovazione. Il match è finito 0-0. Il Portogallo è primo nel gruppo 1 con 10 punti. Seguono la Croazia a 7, la Polonia a 4 e la Scozia a 1.