Lukaku convocato dal Belgio: affronterà l’Italia di Spalletti

Lukaku convocato dal Belgio per le sfide con Italia e Israele

In attesa di ritrovare la miglior condizione, Romelu Lukaku avrà modo di dare il suo contributo anche in nazionale, affrontando insieme al Belgio gli ultimi due incontri della fase a gironi della UEFA Nations League. L'attaccante del Napoli ritrova i Diavoli Rossi dopo l'esclusione di ottobre. Belgio attualmente al terzo posto del raggruppamento, che vede in testa proprio l'Italia di Luciano Spalletti, con 10 punti all'attivo. Seconda la Francia di Deschamps, a quota 9, con Israele che chiude questa mini-classifica, essendo ancora a secco di punti. La nazionale guidata da Tedesco ha bisogno di un'impresa per staccare il pass per i quarti di finale del torneo continentale: serve vincere entrambe le partite, contro Italia e Israele, in programma rispettivamente il 14 e il 17 novembre. E con un Lukaku in più, tutto può succedere.