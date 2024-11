Ronaldo show contro Zalewski: doppietta e rovesciata! Isaksen segna alla Spagna

La Spagna batte la Danimarca 2-1 e si qualifica per i quarti di finale della Nations League. Gli uomini di De La Fuente si portano così a 13 punti in classifica, a più sei dai danesi, ai quali non basta una rete di Isaksen. L'attaccante della Lazio è andato a segno dopo meno di cinque minuti dal suo ingresso in campo. Gli ospiti avevano sbloccato il risultato nel primo tempo con Oyarzabal e raddoppiato ad inizio riporesa con Perez. Nell'altra gara del gruppo 4, Svizzera e Serbia pareggiano 1-1: al gol di Amdouni, risponde Terzic nel finale.