Zalewski e Zielinski giocano contro Ronaldo, poi la richiesta a sorpresa

Da quando è emigrato in Arabia Saudita, per sposare il progetto dell'Al-Nassr, pochi calciatori europei hanno la fortuna di incrociare sulla loro strada Cristiano Ronaldo, fuoriclasse che non vuole smettere di infrangere record con il suo Portogallo e ha recentemente superato quota 900 gol in carriera. Ieri sera, dopo aver battuto 5-1 la malcapitata Polonia, CR7 ha concesso una fotoricordo al romanista Nicola Zalewski e all'interista Piotr Zielinski.

Zalewski e Zielinski, foto con Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Polonia Per Zalewski e Zielinski, così come per il resto del gruppo squadra della Nazionale polacca, l'unico dolce ricordo della serata di ieri sarà una foto con Cristiano Ronaldo, autore dell'ennesima doppietta con il suo Portogallo. Prima di lasciare il "Do Dragao", stadio che ospita le partite casalinghe del Porto, il giocatore della Roma e l'ex mezzala del Napoli hanno fermato CR7 per chiedergli uno scatto, da tenere nel bagaglio dei ricordi. I due hanno trovato un Ronaldo sorridente e disponibile, più che soddisfatto del risultato maturato sul terreno di gioco. Polonia che, dal canto suo, ha vinto solo una partita in Nations League e ora si giocherà tutto all'ultima giornata contro la Scozia, sperando che la Croazia cada contro il Portogallo già qualificato.

I risultati della serata di Nations League Spagna corsara in Danimarca, nonostante il gol del laziale Isaksen, che si conferma in un ottimo momento di forma. Importante il successo di misura della Scozia, guidata dal tandem "partenopeo" McTominay-Gilmour. Ko la Croazia, ancora in cerca di un ricambio generazionale. Si dividono la posta in palio, invece, Svizzera e Serbia, con Dusan Vlahovic autore dell'assist per il gol del pareggio firmato da Terzic. Questi i risultati della serata di Nations League: Danimarca-Spagna 1-2

Portogallo-Polonia 5-1

Scozia-Croazia 1-0

Svizzera-Serbia 1-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA