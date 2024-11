Paura in Olanda-Ungheria: crolla a terra dalla panchina, soccorsi per Szalai

Attimi di paura nel corso di Olanda-Ungheria di Nations League . Adam Szalai , ex giocatore tra le altre di Hoffenheim, Mainz e Basilea, ora nello staff del ct Rossi , ha accusato un malore alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam : immediati i soccorsi. La gara è stata sospesa per dodici minuti prima che si riprendesse a giocare.

Malore per Szalai in Olanda-Ungheria: cosa è successo

L'arbitro spagnolo Manzano si è accorto subito che stesse accadendo qualcosa di serio. Fischiando e indicando la panchina dell'Ungheria, all'8', ha fermato il gioco sollecitando i soccorsi che sono stati prestati in maniera tempestiva. Un capannello di persone ha accerchiato Szalai, crollato a terra. Un cerchio umano che ha inizialmente reso impossibile riconoscere di chi si trattasse ed ha evitato che Szalai potesse essere visto in preda al malore che lo ha colpito. Dei teli sono stati rapidamente sollevati per impedire agli spettatori di avere modo di guardare la scena concitata. Palpabile l'apprensione dei giocatori in campo. La partita è ripresa al 20'.

La Federcalcio ungherese: "Szalai è in condizioni stabili ed è cosciente"

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federcalcio ungherese ha annunciato: "Adam Szalai si è sentito male nei primi minuti della partita Olanda-Ungheria, ma le sue condizioni sono stabili ed è cosciente. Pochi minuti fa è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Amsterdam per essere sottoposto a esami".