Dove vedere Italia-Francia in tv? Rai o Sky e orario

Ultima partita del gruppo di Nations League per Italia e Francia. In un San Siro tutto esaurito, gli Azzurri di Spalletti hanno la possibilità di conquistare il primato nel gruppo: sarà sufficiente non perdere con almeno tre gol di scarto. Les Bleus, invece, vogliono riscattare un periodo non semplicissimo, tentando di strappare il primo posto agli avversari.