Nations League, Italia prima nel girone se... Tutte le combinazioni

MILANO - Sfida di altissimo a livello a San Siro tra Italia e Francia , valida come sesta e ultima giornata del Gruppo 2 di Nations League. Gli azzurri di Spalletti , reduci dal successo esterno con il Belgio firmato Tonali , hanno già staccato il pass per i quarti di finale del torneo ma per conquistare il primo posto aritmetico serve ancora un ultimo sforzo.

Nations League, Italia prima nel girone: tutte le combinazioni

Dopo il successo per 1-0 maturato in Belgio, l'Italia occupa il primo posto in classifica a quota 13 punti, a +3 sulla Francia e una differenza reti che, al momento, premia Retegui e compagni (+7 azzurro contro +4 dei transalpini). Alla squadra di Spalletti può quindi bastare anche un pareggio per mantenere il primo posto, o anche una sconfitta a meno che ci sia più di una rete di scarto. All'andata infatti, l'Italia espugnò il 'Parco dei Principi' con un netto 3-1.

L'Italia chiuderà dunque al primo posto il girone di Nations League se:

1) Vince o pareggia contro la Francia.

2) Perde con la Francia ma non con più di un gol di scarto.

Nations League, primo o secondo posto? Cosa cambia per l'Italia

Per la Nazionale azzurra chiudere al primo posto il girone di Nations League sarebbe fondamentale. Il motivo? Innanzitutto con il primo posto la Nazionale potrebbe affrontare ai quarti di finale la seconda classificata di un altro girone per un impegno, sulla carta, più morbido. Inoltre con la certezza del primato in classifica la squadra di Spalletti sarebbe testa di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni europee al Mondiale 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico e avrebbe l'opportunità di disputare i playoff per qualificarsi in Coppa del Mondo anche in caso di terzo posto nelle qualificazioni.