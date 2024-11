Figuraccia Belgio, senza Lukaku perde con Israele e si salva per differenza reti

BUDAPEST (UNGHERIA) - Non solo Italia-Francia, nell'altro match della giornata che ha chiuso il gruppo 2 di Nations League, si chiude come peggio non poteva il girone del Belgio, sconfitto sul campo neutro della Bozsik Aréna per 1-0 da Israele. La Nazionale di Tedesco, priva di Lukaku tornato a Napoli in anticipo e che perde anche Trossard per infortunio poco dopo la mezz'ora di gioco, viene punita nel finale dal gol di Yarden Shua. Una rete che decide la partita e vale per Israele l'aggancio a quota 5 punti proprio al Belgio, che resta terzo solamente grazie alla differenza reti.