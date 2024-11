San Marino promosso in League C. McTominay e Gilmour battono Zalewski

La Nations League regala emozioni, specialmente in vetta al Titano: il San Marino conquista la promozione in Lega C . Dopo lo storico successo casalingo, la squadra di Cevoli vince ancora contro il Liechtenstein per 3-1 . Un traguardo incredibile per la nazionale sammarinese. Nel frattempo, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro la Croazia , mentre la Spagna finisce il suo percorso nei gironi di Nations League da imbattuta e vince contro la Svizzera già retrocessa per 3-2.

San Marino nella storia: promozione in League C

San Marino, prima di questa sera, nella sua storia non aveva mai segnato più di tre gol in una sola partita. E tutto era sembrato mettersi per il peggio per Nanni e compagni, ai quali bastava solo un pareggio per andare ai playoff. Sele porta in vantaggio il Liechtenstein al 40'. Passa un minuto dall'inizio della ripresa e Lazzari firma il pareggio. Al 66' l'arbitro concede un rigore in favore di San Marino e Nanni non sbaglia. Golinucci dieci minuti dopo chiude i discorsi e reagala un autentico sogno al popolo sammarinese conquistando la promozione.

Nations League: la Spagna vince ancora

Passando ai vertici del torneo, Portogallo e Croazia pareggiano per 1-1: la sblocca Joao Felix nel primo tempo, nella ripresa Gvardiol firma il pareggio. La Scozia vince e condanna la Polonia alla retrocessione. Decisivo il gol di Robertson al 93'. La Spagna chiude i gironi di Nations League da imbattuta vincendo anche contro la Svizzera per 3-2. Monteiro aveva risposto al gol di Pino, ma Gil riporta avanti la squadra di De la Fuente. Due rigori nel finale, uno segnato da Zeqiri e quello decisivo messo a segno da Zaragoza. 0-0 invece tra la Serbia di Vlahovic e la Danimarca. Il Kosovo batte per 1-0 la Lituania grazie al gol di Jashari. Poker della Romania contro Cipro: 4-1 con doppietta di Razvan Marin a Bucarest. Chiudono il quadro i due pareggi in Bulgaria-Bielorussia (1-1) e Lussemburgo-Irlanda del Nord (2-2).