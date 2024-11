Dovbyk gestito, l'Ucraina vince. Il Galles beffa la Turchia di Montella

Galles primo nel gruppo 4, la Turchia di Montella cade 3-1 in Montenegro

Pioggia di gol in Lega B: nel gruppo 1 Albania-Ucraina 1-2 (Dovbyk è subentrato al 76' ed è stato ammonito tre minuti più tardi), Repubblica Ceca-Georgia 2-1 (Kvaratskhelia in campo per tutta la partita). Repubblica Ceca prima con 11 punti e promossa in Lega A, Ucraina seconda a quota 8 e qualificata ai playoff, Georgia terza e Albania quarta (7 punti).

Nel gruppo 4 sorpasso in extremis del Galles ai danni della Turchia di Montella. I britannici hanno vinto 4-1 contro l'Islanda approfittando della sconfitta per 3-1 in Montenegro della Turchia, che ha dovuto rinunciare a Calhanoglu come annunciato alla vigilia del match (tenuto a riposo precauzionale dopo i fastidi muscolari accusati in Islanda). Dodici punti per il Galles, promosso in Lega A; 11 per la Turchia (ai playoff), 7 per l'Islanda e 3 per il Montenegro.

La Svezia vola in Lega B: poker di Gyokeres!

In Lega C travolgente la Svezia, che sale in Lega B vincendo 6-0 contro l'Azerbaigian: poker di Gyokeres, per lui 32 gol in 23 partite nel 2024. Vittoria di misura della Slovacchia già qualificata per i playoff in casa contro l'Estonia (1-0). In Lega D 0-0 tra Malta e Andorra.