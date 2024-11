Razzismo in Romania-Kosovo: la decisione della Uefa

Romania, cori razzisti contro il Kosovo: la decisione della Uefa

La UEFA ha deciso di multare la Romania con 50.000 euro di multa e la chiusura dello stadio per la prossima partita "a causa del comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi". Inoltre la Federazione rumena ha ricevuto altri 78.000 euro di multa per aver "trasmesso messaggi politici provocatori non adatti a un evento sportivo, per aver lanciato oggetti, utilizzato materiale pirotecnico, utilizzato un puntatore laser, causato disordini durante l'inno nazionale e bloccato il pubblico nelle strade". Ma per la partita in sè niente da fare: è stata dichiarata persa a tavolino ai danni del Kosovo, che ha ricevuto anche 6mila euro di multa per comportamento improprio dei suoi giocatori.