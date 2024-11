Sorteggio Nations League diretta: sarà Italia-Germania LIVE

12:53

Le date di Italia-Germania

Ecco le date delle due partite: Italia-Germania andata 20 marzo in Italia. Il ritorno il 23 in Germania.

12:41

Il tabellone di Nations League: Italia dalla parte di Danimarca e Portogallo

La vincente di Italia-Germania affronterà in semifinale la vincente di Danimarca o Portogallo. La vincente di Croazia-Francia contro quella di Olanda-Spagna. Questi gli eventuali accoppiamenti in caso di semifinale.

12:36

Quarti di finale di Nations League, tutti gli accoppiamenti

Olanda-Spagna, Danimarca-Portogallo, Italia-Germania, Francia-Croazia.

12:34

L'avversaria dell'Italia: Germania

Sarà Italia-Germania la sfida ai quarti di finale della Nations League.

12:27

Playoff A/B, gli accoppiamenti: Montella pesca l’Ungheria di Rossi

Sfida tutta italiana tra Turchia e Ungheria, con entrambi i ct italiani. Gli altri accoppiamenti: Ucraina-Belgio, Austria-Serbia, Grecia-Scozia.

12:20

Nations League, gli accoppiamenti di Lega B/C

Ecco le altre sfide dei playoff. Kosovo-Irlanda, Bulgaria-Irlanda, Armenia-Georgia, Slovacchia-Slovenia.

12:15

Primi accoppiamenti dei playoff

Gibilterra-Lettonia e Malta contro Lussemburgo. Questi i primi accoppiamenti dall’urna di Nyon per i playoff di Lega C/D.

12:06

Sorteggi Nations League, si inizia

A fare gli onori di casa c’è Giorgio Marchetti, segretario generale della Uefa. A fare da ambasciatore ecco l’ex nazionale svizzero Djourou.

11:55

Fase ad eliminazione, le teste di serie

Le teste di serie sono Spagna, Germania, Portogallo e Francia. Non testa di serie: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia.

11:46

Italia in seconda fascia: come funziona

Per sorteggiare gli accoppiamenti dei quarti di finale, le quattro vincitrici dei gironi di Lega A sono designate come teste di serie e inserite nell'urna 1. Le quattro seconde classificate (tra cui l’Italia) sono nell'urna 1 e vengono sorteggiate per prime. Le squadre dell'urna 1 vengono sorteggiate successivamente, con la restrizione che le vincitrici dei gironi non possono essere sorteggiate contro la seconda classificata che hanno già affrontato durante la fase a leghe.

11:32

Sorteggi Nations League, come funzionano

Nei sorteggi ci sarà una parte dedicata anche ai playoff di Lega A/B e C/D. Poi spazio agli accoppiamenti dei quarti, in cui anche l’Italia sarà protagonista.

11:16

Sorteggio Nations League, tutte le squadre qualificate

Non solo l'Italia ovviamente, ma qui ci sono tutte le altre squadre protagoniste nel sorteggio.

11:13

Sorteggio a Nyon, l'inizio

I sorteggi per la fase a eliminazione diretta e gli spareggi della UEFA Nations League 2024/25 si svolgeranno a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12.

11:00

Italia, oggi l'avversaria di Nations League

Gli azzurri di Spalletti sono tra le otto protagoniste che attendono di conoscere l’avversaria ai quarti di Nations League. Dalle ore 12 il via al sorteggio.

Nyon - Svizzera