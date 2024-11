Dove si giocherà Italia-Germania di Nations League: due città in lizza

ROMA - Torino o Milano per Italia-Germania, quarti di Nations League, in calendario il 20 marzo. Domani scadrebbero i termini per indicare la sede prescelta, ma l’Uefa ha concesso qualche giorno in più di tempo alle federazioni. Gravina e Spalletti hanno già aperto le valutazioni. Una decisione definitiva verrà presa all’inizio della prossima settimana. L’Allianz Stadium di Torino resta in corsa, ma nelle ultime ore ha ripreso quota San Siro nonostante abbia ospitato Italia-Francia il 17 novembre. La Figc riflette sulla capienza dello stadio Meazza e sull’abitudine a ospitare un certo tipo di partite internazionale, peraltro dalla Germania sono attesi molti tifosi. Torino, comunque, resiste e ha ottime chances.