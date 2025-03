Rudiger: "Spalletti mi ha insegnato molto. Felice di rivederlo ma voglio vincere"

Italia e Germania si giocano un posto nelle semifinali di Nations League. Domani l'andata dei quarti a San Siro, domenica il ritorno a Dortmund. Rudiger torna a giocare a San Siro dopo le gare contro Milan e Inter con la maglia della Roma. Dal 2015 al 2017 con i giallorossi, l'ultima stagione vissuta con Spalletti in panchina che rincontrerà da ct della Nazionale italiana. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono molto felice di poterlo incontrare di nuovo. È stato molto importante nella mia carriera, penso abbia tirato fuori il meglio di me. Ero giovane, pensavo di essere un ottimo difensore ma mi ha insegnato molto. Sono molto contento di rivederlo, ma io sono qui per vincere. Con l'Italia c'è una grande rivalità, giocare a San Siro per me è incredibile e non vedo l'ora di scendere in campo. Sarà una partita difficile, l'Italia sarà un avversario difficile da affrontare per la loro qualità e per il loro allenatore".