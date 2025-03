Dove vedere Italia-Germania in tv? Rai o Sky, orario

Torna in campo l'Italia . A San Siro, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti sfida la Germania di Nagelsmann per la sfida d'andata dei quarti di finale di Nations League. Una partita che può avere dei riscontri importanti anche in vista delle qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri dovranno fare a meno di Retegui , infortunato e tornato a lavorare con l'Atalanta. Spalletti si affida a Kean e Raspadori.

Italia-Germania, l'orario

Italia-Germania si disputerà oggi, giovedì 20 marzo, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Italia-Germania in diretta tv

Italia-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, come tutte le partite della Nazionale in questa edizione di Nations League.

Dove vedere Italia-Germania in streaming

Italia-Germania sarà visibile in live streaming su Rai Play. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login. Potrete seguire la gara di Nations League anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.