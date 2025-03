Germania con il lutto al braccio contro l'Italia: il motivo

Si avvicina la sfida di andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania. Per la sfida, in programma a San Siro oggi, 20 marzo, la nazionale tedesca indosserà la fascia di lutto al braccio. La UEFA ha infatti acconsentito alla richiesta della federazione tedesca per onorare la memoria di Doris Fitschen , ex leggenda della nazionale femminile.

A Dortmund sarà osservato un minuto di silenzio per Doris Fitschen

144 presenze con la maglia della Germania, medaglia di bronzo ai giochi Olimpici di Sidney 2000 e cinque volte vincitrice degli Europei. Doris Fitschen è stata una leggenda della nazionale tedesca. Scomparsa lo scorso 15 marzo, negli ultimi anni si era dedicata alla promozione e sviluppo della strategia ‘Women in Football FF27’ nel ruolo di coordinatrice per il calcio femminile all'interno della DFB (la Federcalcio tedesca), dopo aver ricoperto ruoli decisivi per la crescita e i successi del calcio femminile in Germania. Oltre che il lutto a San Siro, in sua memoria verrà osservato un minuto di silenzio nella gara di ritorno, in programma domenica 23 marzo a Dortmund.