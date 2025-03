Arnautovic svela: "Attacco di panico in campo, ho avuto paura"

Marko Arnautovic colpito da un attacco di panico. L'attaccante di proprietà dell'Inter, in campo con la sua Austria nella sfida contro la Serbia, valida per gli spareggi di Nations League, è stato costretto a fermarsi qualche istante: "Ho sentito una forte pressione nella parte superiore dello stomaco, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico e non so perché" ha riferito il giocatore alla Bild. Dopo l'arrivo del medico, però, la situazione si è ristabilita e il giocatore è rimasto in campo. La partita è terminata con il risultato di 1-1.