Nations League, Huijsen debutta tra i fischi in Olanda-Spagna

È stata una serata memorabile per Dean Huijsen che, dopo essere stato convocato per la prima volta dal ct de la Fuente, ieri ha fatto il suo esordio con la maglia della Spagna, subentrando al 41' all'infortunato Cubarsì (ennesimo stop per il Barcellona dopo Casadò e Martinez). Il destino ha voluto che il giovane difensore giocasse la prima partita con le Furie Rosse (conclusa 2-2) proprio in Olanda, nazione in cui è nato e che ha rappresentato nelle selezioni giovanili dall'Under 17 all'Under 19. Il pubblico di Rotterdam ha dimostrato di aver interpretato come un tradimento questo cambio di nazionale, nonostante Huijsen avesse spiegato di sentirsi spagnolo perché è cresciuto lì dopo essersi trasferito a Marbella con la famiglia ad appena 5 anni.