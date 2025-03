Spalletti diretta prima di Germania-Italia: la conferenza stampa del ct azzurro

DORTMUND (GERMANIA) - Cresce l'attesa per Germania-Italia , match di ritorno dei quarti di finale di Nations League . Dopo la sconfitta per 2-1 subita a San Siro , gli azzurri sono chiamati a una difficile rimonta per centrare la qualificazione alle Final Four del torneo. Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti , presenta la sfida contro i tedeschi di Nagelsmann in conferenza stampa. Accanto all' ex allenatore del Napoli il difensore Alessandro Buongiorno . Segui la diretta .

20:00

Italia, Spalletti: "Le soste? Oggi è tutto più diretto e reale. Su Frattesi..."

"Quanto sono difficili da gestire le soste? Più che altro sono i tre giorni precedenti perché poi dopo ti rimangono tante cose che hai visto durante la prima partita. Hai delle analisi prese dalla partita precedente, è tutto più diretto e reale. Magari nella prima partita un paio di giorni in più avrebbero fatto comodo. Ma è per tutti così: la differenza la fa il mantenere il livello di attenzione e qualità, anche durante la partita. Frattesi? Davide sta bene per quello che ho potuto vedere, poi ho visto anche che ha giocato poco. Solo la partita può dire se è in grado di giocarla bene dall'inizio, fa parte delle valutazioni. Noi abbiamo a che fare con una Nazionale forte e dobbiamo anche inventarci qualcosa".

19:55

Buongiorno: "Marcature? Il calcio di oggi richiede più conoscenze"

"Cosa ne penso io sulle marcature? Diciamo che il calcio di oggi richiede più conoscenze a livello di fase offensiva da parte dei difensori, abbiamo anche il compito di riuscire a trovare degli sbocchi per attaccare meglio. Poi ovviamente ogni difensore ha le sue caratteristiche e si cerca di migliorare in entrambe le fasi di gioco".

19:50

Italia, Spalletti: "Vi dico la mia sulla marcatura a uomo..."

"Collovati ha detto che si è persa la marcatura a uomo? Se tiri la pallata davanti i difensori avversari sono sempre avvantaggiati. Nell'evoluzione del calcio ti vengono addosso e ti impone di trovare soluzioni differenti, la chiamano costruzione. Perché se riesci a uscire poi trovi anche spazi interessanti".

19:48

Buongiorno: "I gol subiti da calcio piazzato non devono essere un'ossessione"

"Gol subiti da calcio piazzato? Non deve esserci un'ossessione come ha detto il mister, dobbiamo solo mettere più attenzione sui calci piazzati. Affronteremo palle inattive con concentrazione e parlandoci tra di noi".

19:45

Italia, Spalletti: "Domani conterà il collettivo, la squadra"

"Sapevamo di avere di fronte una squadra forte... Io in vita mia ho nascosto tante sconfitte e non ho voluto trattarla qualcosa di simile perché abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, c'è solo da cambiare qualche episodio e riuscire a determinare anche singolarmente. Anche domani conterà tutto, il collettivo, perché conterà molto la squadra".

19:44

Buongiorno: "Questo stadio emoziona ma dobbiamo pensare a domani"

"Qual è la mia emozione nel giocare in uno stadio come questo? Lo stadio è bellissimo ed evoca bei ricordi, in questi due giorni abbiamo ricaricato le pile per arrivare al meglio domani".

19:41

Italia, Buongiorno in conferenza stampa

Accanto al ct azzurro, nella sala stampa del 'Signal Iduna Park', c'è il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno.

19:39

Spalletti: "Ricci e Rovella? Posso giocare insieme ma non domani"

"Ricci e Rovella? Sì possono giocare assieme, ma non domani. C'è bisogno di qualcuno che attacchi di più l'area di rigore per andare a fare gol".

19:35

Italia, Spalletti: "I centimetri di Gatti? Meglio averli, i giocatori sono sempre più alti"

"Se domani serviranno i centimetri di Gatti? Considerando lo scenario globale del calcio, più si centimetri si hanno e meglio è. Ci sono degli atleti così strutturati che, senza riuscire a colmare il gap fisico, si fa poi fatica a contrastare. Però si può giocare in più modi e noi abbiamo le soluzioni per queste partite e anche per il futuro".

19:32

Spalletti: "Maldini titolare? Perché no, è un giocatore top"

"Maldini in campo domani? Perché no... Ha fatto vedere di essere un giocatore di livello top. Ha solo bisogno di macinare minuti in gare importanti per acchiappare il suo massimo. Noi lì abbiamo due-tre che ci possono giocare e tra questi c'è anche lui".

19:30

Italia, Spalletti: "Lucca-Kean titolari? Si può fare anche quello ma..."

"Lucca e Kean dal 1' domani? Si può fare anche quello, è nelle caratteristiche dei nostri calciatori. Vista la partita io penso che sia meglio uno che fa un lavoro di raccordo tra i due settori, lì ne abbiamo diversi e siccome vogliamo vincerla se poi li fai giocare entrambi subito poi non hai chi mettere eventualmente a gara in corso".

19:27

Spalletti: "Impresa del 2006? Serve qualcosa di nuovo"

"Se abbiamo fatto la storia qui nel 2006? Non si può rimanere sempre a queste date che ci portiamo dietro per anni, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Serve un'impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio, ma serve un'altra prestazione come quella di giovedì. Non dobbiamo inventarci cose impossibili. Loro sono una squadra forte, ma noi a San Siro abbiamo fatto ciò che dovevamo e se riusciremo a ripeterci sono convinto che porteremo a casa la vittoria".

19:25

Italia, Spalletti: "Zaccagni titolare? Difficile, è perfetto per entrare a gara in corso"

"Mattia ha appena fatto dieci minuti di allenamento, una partitina. Difficile giochi subito, è perfetto per entrare dopo per garantire un cambio di passo. Lui è migliorato molto in questa fase di gioco interna, più vicino la porta, perché alla Lazio è abituato ad accentrarsi con un terzino che spinge molto e a cui lui deve lasciare spazio in fascia".

19:23

Spalletti: "Bastoni domani gioca"

"Come vedo Bastoni laterale e se gioca? La domanda è se Bastoni gioca? Bastoni gioca. Se lo metto più laterale è come se lo mettessi sul divano di casa sua, è abituato a farlo all'Inter. Anche da centrale può giocare, gli ho parlato. Lui e Buongiorno sono due ottimi giocatori che potrebbero convivere anche con Calafiori".

19:20

Italia, Spalletti: "Domani servirà un'impresa"

"Cosa serve domani per passare il turno? Serve un'impresa, siamo in svantaggio. Loro sono forti ma noi (all'andata, ndr) abbiamo fatto ciò che dovevamo fare".

19:17

Inizia la conferenza stampa di Spalletti e Buongiorno

Il ct azzurro e il difensore prendono posto nella sala stampa del 'Signal Iduna Park'.

19:15

Quali sono i punti deboli dell'Italia di Spalletti? Tutti i motivi di preoccupazione

Nell'andata dei quarti di Nations League contro la Germania a San Siro è tornato a galla un difetto degli azzurri: i dettagli.

19:05

Germania-Italia, Spalletti in conferenza stampa

Cresce l'attesa per le parole del ct azzurro dalla sala stampa del 'Signal Iduna Park' di Dortmund. Insieme al tecnico c'è Alessandro Buongiorno.

Signal Iduna Park, Dortmund