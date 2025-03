Dove vedere Germania-Italia in tv? Rai o Sky, orario

A pochi giorni dalla sfida di San Siro , la Germania di Nagelsmann ospita l' Italia di Luciano Spalletti in occasione della gara di ritorno dei quarti di Nations League. Si riparte dall' 1-2 dell'andata e dalla rimonta di Goretzka e compagni, con gli azzurri pronti a cambiare qualcosa rispetto al primo round del doppio confronto. Per la Nazionale, sarà necessario vincere con un gol di scarto per allungare la partita ai tempi supplementari, con due per staccare direttamente il pass per le semifinali del torneo continentale.

Germania-Italia, l'orario

Germania-Italia andrà in scena oggi, domenica 23 marzo, alle ore 20:45 al Westfalenstadion di Dortmund.

Dove vedere Germania-Italia in diretta tv

Germania-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, come tutte le partite degli azzurri in questa Nations League.

Dove vedere Germania-Italia in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay, portale ufficiale della Rai, che metterà a disposizione degli utenti tutti gli eventi in palinsesto. Disponibile anche l'omonima applicazione mobile, scaricabile su smartphone e tablet. Potrete seguire la partita di Nations League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.