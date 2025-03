Nations League, Francia e Spagna avanti ai rigori. Show Portogallo, Lukaku trascina il Belgio

PARIGI (FRANCIA) - Si chiude il programma dei quarti di finale e dei playoff/playout di Nations League . Serata vietata ai deboli di cuore: gol, colpi di scena ed emozioni a non finire. Reduce dal ko dell'andata (0-2), la Francia batte 2-0 la Croazia nei tempi regolamentari poi stacca il pass per la Final Four ai calci di rigore. I transalpini di Deschamps passano nella ripresa: Olise (52') e Dembélé (80') riportano tutto in equilibrio. Decisivi i rigori: la formazione di Dalic sbaglia con Baturina e Ivanovic , i vice campioni del mondo non fanno meglio con Koundé e il 'milanista' Theo Hernandez . Si va a oltranza: Stanisic tradisce la Croazia con un grave errore, Upamecano è concentrato e preciso. Parigi in delirio, Francia qualificata.

Cinquina del Portogallo: Danimarca ko

Stacca il pass per la semifinale anche il Portogallo che travolge 5-2 la Danimarca dopo i tempi supplementari. Allo stadio 'José Alvalade' di Lisbona la formazione di Roberto Martinez fallisce un rigore con Cristiano Ronaldo al 6' poi sblocca il risultato al 38' complice la sfortunata autorete di Andersen. Nella ripresa accade di tutto: Kristensen, al 56', segna il gol del pareggio ma Cristiano Ronaldo riporta avanti i suoi (72'). La Danimarca sogna la qualificazione con l'ex Inter Eriksen, in gol al 76' ma a 4' dal novantesimo ci pensa Trincao a portare il match ai supplementari. Nell'extra-time viene però fuori tutta la qualità del Portogallo che dilaga ancora una volta con Trincao al 91' (doppietta per il classe 1999) e Ramos (115').

Spagna avanti ai rigori: che match con l'Olanda!

Match di altissimo livello a Valencia dove Spagna e Olanda danno spettacolo: reduci dal 2-2 dell'andata a Rotterdam, de la Fuente e Koeman regalano forti emozioni anche al Mestalla: nei 90' regolamentari la doppietta di Oyarzabal (8' su rigore e al 67') non basta alle Furie Rosse, raggiunte per ben due volte da Depay (54' dagli undici metri) e Maatsen (79'). Spettacolo anche ai supplementari: Yamal riporta avanti la Spagna su assist dell'ex Roma e Juve Huijsen (103'). L'Olanda non si arrende e al minuto 109' ritrova il pari con Simons dal dischetto. L'equilibrio è totale, si va ai rigori: la parità persiste anche dopo gli errori, uno per parte, di Yamal e Lang. Si va a oltranza: Malen sbaglia, Pedri no. La Spagna è in semifinale.

