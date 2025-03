Yamal, che bordata a Van der Vaart! "Pantaloni abbassati e Spagna in semifinale!"

Botta e risposta. La Spagna si è qualificata alle Final Four di Nations League eliminando l'Olanda dopo i calci di rigore . Affronterà la Francia in semifinale. Lamine Yamal è stato, ancora una volta, decisivo con del momentaneo 3-2 nei tempi supplementari (gol al 103'). Mandato in archivio il successo al Mestalla di Valencia , nonostante sia stato l'unico giocatore della selezione iberica a sbagliare dagli undici metri, il gioiello blaugrana si è tolto un proverbiale sassolino dalle scarpe con un messaggio social rivolto a Rafael Van der Vaart .

Van der Vaart, cosa aveva detto su Yamal dopo Olanda-Spagna

L'ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale olandese, oggi è uno dei commentatori di NOS TV. Al termine della gara di andata aveva dichiarato: "Ho notato alcune cose di Lamine che hanno iniziato a darmi fastidio. Pantaloni troppo bassi, poco impegno, gesti un po' superficiali. Se sei così giovane dovresti essere felice di ogni minuto che giochi per la Spagna. Devi dimostrarlo".

La replica di Yamal a Van der Vaart e il commento di Ferran Torres

La critica non è sfuggita al fuoriclasse Barcellona ​​che, con in tasca il pass qualificazione, ha scritto su Instagram: "Pantaloni abbassati, un gol, un rigore sbagliato. E in semifinale! Ehehehe. Forza Spagna!", accompagnando al testo una sequenza di foto in cui compare anche Van der Vaart. Il post è stato commentato anche da altri giocatori della Spagna. Ferran Torres ha scritto: "Per favore, abbassateli un po' di più".