Gol di Musiala, c’è un retroscena: il raccattapalle Noel è già una star in Germania

Un errore di distrazione sfruttato a pieno. In questa maniera la Germania ha segnato la rete del momentaneo 2-0 contro l' Italia . Mentre Donnarumma e i compagni erano impegnati a discutere con l'arbitro in mezzo all'area di rigore, Kimmich ha battuto rapidamente l'angolo, trovando Musiala solo in area di rigore. Gran parte del merito è stato attribuito a Noel , il raccattapalle quindicenne.

"Kimmich mi ha ringraziato per l'assist"

"Non è stato un caso, è stata una reazione rapida tra me e Jamal (Musiala)". Così Kimmich ha parlato del calcio d'angolo che ha portato al gol del 2-0, simile a quello segnato da Origi nella semifinale di Champions League del 2019. Lavoro frutto anche dello studio delle caratteristiche di Donnarumma, che spesso parla a fine azione: "Ci si prepara un po' sugli avversari". Ma il gol è stato prodotto grazie alla velocità di Noel di passare il pallone: "Kimmich mi ha ringraziato per l'assist" ha dichiarato il giovane, calciatore delle giovanili dell'Hombrucher. Alla fine della partita il quindicenne ha ricevuto in regalo la maglia proprio del capitano della Germania, oltre a un pallone autografato.

Noel, la mamma: "Sei in tv"

Alla Bild, Noel ha raccontato il retroscena relativo al passaggio a Kimmich: "Al momento dell'angolo ci siamo scambiati uno sguardo. Gli ho tirato il pallone al volo, e ha battuto rapidamente". Successo immediato per il giovane, diventato subito una star in Germania: "Mia madre mi ha scritto: "sei in tv!" Ero scioccato".