Tragedia alla finale di Nations League tra Portogallo e Spagna: tifoso cade dagli spalti e muore

Tragedia all'Allianz Arena. I messaggi di De La Fuente e della Uefa

Tragedia all'Allianz Arena. Un tifoso, in seguito a una caduta sugli spalti all'interno dell'impianto di Monaco di Baviera, è morto. Il fatto è accaduto nel corso del primo tempo supplementare della finale di Nations League tra la Spagna e il Portogallo . L'uomo, originario del comune di Garmisch-Partenkirchen, è caduto dal livello intermedio su una scalinata del livello inferiore. Nonostante i soccorsi, la persona è deceduta dopo la mezzanotte.Subito dopo la caduta del tifoso, il personale medico, gli steward e la polizia hanno isolato l'area. Un funzionario Uefa sin da subito ha confermato che la persona dopo la. Il ct della Spagna, Luis, nella conferenza stampa post-partita ha voluto esordire dichiare: "Prima di iniziare con le domande, vorrei esprimereperché un tifoso è morto oggi sugli spalti. Le mie condoglianze alla famiglia". La stessaha rilasciato un. Indagini in corso da parte della polizia tedesca, che sta trattando la morte come un incidente . Esaminando i video dello stadio, non pare esserci motivo di sospettare un atto criminale, come dichiarato da un portavoce della polizia.