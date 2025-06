Fa festa Cristiano Ronaldo, che insieme al suo Portogallo si aggiudica la quarta edizione della Nations League. I lusitani battono la Spagna in finale ai calci di rigore e conquistano il trofeo. A 40 anni CR7 vince l'ennesimo trofeo e vince il tanto atteso scontro generazionale contro Yamal. Una festa in campo che vede Ronaldo in lacrime in campo dopo la fine.