Under21, Ucraina: rinviate le partite contro Armenia e Francia

MILANO - La Uefa ha rinviato le prossime due partite della nazionale ucraina U21, contro l'Armenia e contro la Francia, a causa del conflitto in corso con la Russia. I due match avrebbero dovuto disputarsi rispettivamente il 24 e il 29 marzo. Sebbene la Uefa avesse inizialmente intenzione di organizzare queste partite in territorio neutrale, i componenti della nazionale U21 ucraina, che risiedono maggiormente nel proprio paese di origine, al momento non possono allenarsi. Nel girone H, la Francia è prima con tre punti di vantaggio sull'Ucraina.