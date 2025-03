Dove vedere Italia U21 -Olanda U21 in tv? Rai o Sky, orario

​Torna in campo l'Italia U-21. Dopo aver ottenuto la qualificazione per gli Europei di categoria in programma in estate, gli Azzurrini del commissario tecnico Carmine Nunziata iniziano la preparazione verso l'impegno, attraverso delle amichevoli di spessore. Si parte da Venezia, con la sfida ai pari età dell'Olanda, formazione nella quale è presente il giocatore della Roma Salah Eddine.