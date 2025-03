Viareggio Women’s Cup: l'Under 20 Lnd c'è

ROMA - Countdown per la sesta edizione della Viareggio Women’s Cup, che si svolgerà sui campi della Versilia dal 17 al 21 marzo 2025. A catalizzare l’attenzione sarà la Rappresentativa Nazionale Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti, la selezione delle migliori giovani promesse della Serie C e dei Campionati Regionali, pronte a mettersi in luce in uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio giovanile. A guidare questa squadra di talenti - classe 2005, 2006, 2007 - ci sarà ancora una volta l'allenatore Marco Canestro, che insieme al suo staff e con la sua esperienza punterà a far emergere il valore e la qualità di questo gruppo composto anche da calciatrici che hanno già partecipato alle due precedenti edizioni: Tina Costisella (Sudtirol), Matilde De Muri (Real Vicenza), Jasmin Di Gesualdo (Chieti), Denise Licari (Frosinone) e Sara Isabel Pisoni (Trento).