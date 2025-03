Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D-Genoa negli ottavi

RAPPRESENTATIVA U. 18 SERIE D- O. THIESSOIS 2-1

RAPPRESENTATIVA UNDER 18 Serie D (5-3-2): Torregiani 6,5; Maggio 6,5 Milicevic 6,5 Cham 7; Iacoponi 6 (23’ st Arrighi 6), Milia 6,5 Lupano 7 Tonni 6 (23’ st Podrini 6), Caccia 7; Valente 7 Lischetti 7 (23’ st Toci 6). A disp.: Conti, Oprandi, Lupo, Chiabotto, Manzoni, D’Incoronato, Pellino, Pepa, Mezzadri. All.: Giannichedda 7.

OLYMPIQUE THIESSOIS (4-3-3): Ngom 6,5; Demba 6 Barros 6 F.Mbaye 6,5 Mamadou 6; Daouda 6, Colley 6,5, Babacar 6; Pierre 6 Ciss 7. Djily. A disp.: Ciss, Ndaw, Thiam, Coulibaly, Gueye, Sonko. All.: Mauri 6,5.

ARBITRO: Menchini di Viareggio 6.

GUARDALINEE: Mongelli e Moro.

MARCATORI: 7’ pt Valente (D), 29’ pt Lischetti (D) su rigore, 38’ pt Cisse (O).

AMMONITI: Mamadou (O).

NOTE: pioggia battente, campo pesante. Recupero: pt 2’ st 4’.

VIAREGGIO - La Rappresentativa di Serie D ha battuto l’Olympique Thiessois chiudendo al primo posto il girone 6 con 7 punti davanti a Ternana 5, O. Thiessois 4, Uyss New York 0. Soddisfatto il tecnico della Rappresentativa Giuliano Giannichedda: «Complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una gran bella partita mostrando tutte le loro qualità». Negli ottavi di finale la selezione dilettanti affronterà martedì (ore 15) il Genoa Under 18 a Seravezza.

La D entra nel gruppo delle migliori sedici del torneo per la sesta volta di fila, la quarta consecutiva da quando il selezionatore Giuliano Giannichedda guida la squadra, a conferma che il “Progetto Giovani” LND funziona e sta dando i suoi frutti. Non è stato facile neanche oggi. La squadra è partita forte giocando i primi 30’ con grande intensità e qualità. Al 9’ Caccia ha servito un assist preciso per Valente che al volo ha segnato il gol del vantaggio. Al 21’ sempre Valente ha colpito un legno. Al 29’ ancora Valente si è procurato un rigore trasformato da Lischetti. Caccia ha sfiorato il tris e poi sul ribaltamento di fronte Cisse in tuffo di testa ha riaperto la gara. La Rappresentativa con pazienza e personalità ha controllato il gioco fino al fischio finale. La selezione under 18 della D ha reso facile una partita che non lo era affatto perché il club senegalese ha giocato la partita della vita con i suoi ragazzi che cercano l’occasione della carriera per entrare nel circuito del calcio europeo. La terza gara del girone ha riassunto il film del torneo, una cascata di emozioni, la fatica della risalita con la Ternana, la lucidità e la determinazione con l’Uyss New York e oggi la gioia liberatoria. Mai dimenticare che questa è una Rappresentativa allestita in pochi raduni che si confronta con squadre con automatismi costruiti durante un campionato intero. In tribuna a sostenere i ragazzi il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero in questa occasione nella veste di capo delegazione, il segretario Mauro De Angelis e i Consiglieri Sergio Gardellini e Massimo Pandolfini.

Giuliano Giannichedda con lo staff tecnico grazie al “Progetto Giovani LND” ha costruito l’identità collettiva della squadra mescolando le tante individualità dei ragazzi dei club della D, un’opera riuscita: «Complimenti ai ragazzi perchè hanno disputato una gran bella partita mostrando tutte le loro qualità. Hanno retto bene sul piano fisico davanti ad una squadra tosta, hanno proposto gioco con coraggio e convinzione, questa soddisfazione se la meritano tutta”. Giannichedda sottolinea un aspetto:”Abbiamo vinto come gruppo, chi è partito titolare, chi è entrato a gara in corsa, chi questa volta è rimasto in panchina, lo staff, la dirigenza, tutti hanno fatto la loro parte». Il selezionatore Giannichedda nelle prime tre gare ha schierato in campo ben 19 giocatori di movimento sui 20 disponibili cambiando più volte il modulo.

VIAREGGIO CUP

Ottavi di Finale – Programma

25 Marzo – ore 15

U18 SERIE D-GENOA

Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu)

MAGIC STARS-VIS PESARO

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

FIORENTINA-OLYMPIQUE THIESSOIS

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park”

IJELE-OJODU CITY

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola”

CASARANO-TERNANA

Pontedera (PI) / Campo sportivo “Nuovo Marconcini”

IMOLESE-JÓVENES PROMESAS

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli”

SAMPDORIA-SASSUOLO

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini”

TORINO-INTERNACIONAL

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)