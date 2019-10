Anche Ethan Coen dice che i film Marvel sono un parco giochi

ROMA - La chirurgia come dispositivo narrativo nel cinema. E' il tema a sorpresa che ha voluto esplorare Ethan Coen, senza il fratello e complice artistico Joel, nel primo degli incontri ravvicinati della 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel dialogo con il direttore artistico Antonio Monda, è comparsa un po' d'attualità quando ha commentato la recente dichiarazione di Martin Scorsese (nei prossimi giorni alla Festa con The Irishman), secondo cui i film Marvel non sarebbero vero cinema ma più simili ai parchi giochi. "Sì, ed è un peccato che sia così, anche se mi sembra lo siano in generale i film degli studios" ha commentato sornione, lasciando per un attimo il tono stralunato e autoironico, che ha dominato molte delle sue osservazioni.

L'incontro è stato un viaggio fra i generi che ha permesso a Ethan Coen anche di parlare un po' del lavoro con il fratello: "non ci preoccupiamo mai se un film è una commedia o una tragedia, si è autorizzati a ridere anche nelle situazioni più terribili. E' una storia che noi creiamo. Farla rientrare all'interno di una schema è qualcosa che facciamo a film finito". Ed ora almeno per Joel Coen, la prossima avventura sarà Macbeth, adattamento della tragedia di Shakespeare con Denzel Washington e Frances McDormand, un progetto al quale Ethan, stando alle prime notizie, non sembra partecipare.

A scandire la conversazione, sono state le scene di sette titoli scelti dal produttore, sceneggiatore e regista, più uno scelto da Antonio Monda. Un percorso dai noir Jim lo sfregiato Steve Sekely (1948), L'uomo che non c'era (2001) marcato Coen, e La Fuga di Delmer Daves (1947), all'horror Audition di Takashi Miike (1999), dal thriller distopico Operazione diabolica di John Frankenheimer (1966) alla commedia con Corpi da reato di Paul Feig (2013) e Prima ti sposo, poi ti rovino (2003), e al dramma Un medico, un uomo di Randa Haines (1991), "un film, semplice, con due personaggi che oggi sarebbe molto difficile da realizzare con gli studios", anche se "Hollywood per me non è una parolaccia" sottolinea.

Tanti, nelle sue scelte, i film in bianco e nero "che con Joel amiamo perché ti trasporta sempre in un mondo diverso". Mondi altri, come quello del loro 'A serious man', una storia "legata alla loro infanzia" di cui Ethan è particolarmente orgoglioso. La scelta della chirurgia come tema dell'incontro, "mi interessava soprattutto perché è un dispositivo che funziona molto bene per una trama e può essere sviluppato nei modi più diversi".

Nei film dei Coen, i personaggi, sono spesso stupidi o fanno qualcosa di molto stupido "perché se tutto è ben riflettuto non c'è dramma, invece se le cose vanno storte la storia va avanti" spiega, anche se si rende conto di contraddirsi, quando dice, poco dopo, di essere con Joel un grande fan di Robert Bresson, "nei cui film i personaggi non sono mai degli idioti e sono molto meticolosi in quello che fanno".

Tra commenti e aneddoti anche uno sull'ambizioso e non realizzato, The white sea con Brad Pitt, abbandonato otto anni fa in fase di preproduzione: "Era basato su un romanzo di James Dickey e ambientato durante la II guerra Mondiale, parlava di un pilota americano il cui B52 viene abbattuto il giorno prima del bombardamento di Tokyo. Si ritrova così a cercare scampo fra i giapponesi, per questo non c'erano praticamente dialoghi. Era un film di guerra, d'avventura, di sopravvivenza...".