Alice nella città, il programma si arricchisce di quattro nuovi titoli

ROMA - Si arricchisce di quattro nuovi titoli il programma di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata alle nuove generazioni e in programma dal 15 al 25 ottobre 2020.

Tre i film che si aggiungono alla sezione “Fuori Concorso Italia”, che si apre con “Io sto bene”, commedia amara diretta da Donato Rotunno e interpretata tra gli altri da Renato Carpentieri, Alessio Lapice e Sara Serraiocco. Coprodotto per l’Italia dalla Vivo film di Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, “Io sto bene” sarà proiettato giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 al Cinema Caravaggio (via Giovanni Paisiello 24) alla presenza del regista e dei protagonisti.

Concorreranno per il Premio Raffaella Fioretta anche i documentari “Hangry Butterflies - #larinascitadellefarfalle”, diretto e sceneggiato da Maruska Albertazzi, che affronta con una chiave originale il tema dei disturbi alimentari, e “Il cielo da una stanza” di Virginia Valsecchi, racconto corale degli italiani in quarantena durante il lockdown.

Arriva dall'Australia e sarà presentato nella sezione “Eventi Speciali”, con una proiezione in anteprima alla Nuvola dell'EUR sabato 24 ottobre, il film d’animazione 100% LUPO, tratto dall’omonimo libro dell'autrice australiana Jayne Lyons e che esplora l'imbarazzo di diventare adolescente attraverso gli occhi di un lupo che, in una notte di luna piena, si risveglia barboncino. Una divertente commedia dark perfetta per Halloween. Il film uscirà nelle sale italiane con Notorious Pictures il 29 ottobre. Prestano le proprie voci ai personaggi Ninna & Matti (Mattia Stagni e Corinna Navoni), coppia nella vita e su YouTube, che tra challenge e scherzi divertenti hanno conquistato oltre mezzo milione di giovani followers. E Captain Blazer (Samuele Matteini) che nella vita è il guru della community di Fortnite Italia con oltre 1 milione di fan su YouTube. Tutti e tre sono rappresentati dal network What The Factory.

IO STO BENE (Fuori Concorso Italia)

Lussemburgo, Belgio, Germania, Italia | 2020 | Commedia | 94’

di Donato Rotunno

con Renato Carpentieri, Alessio Lapice, Sara Serraiocco, Marie Jung, Vittorio Nastri, Maziar Firouzi

Antonio, ormai anziano e vedono, torna sempre più spesso con la memoria alle immagini della sua terra d'origine, la Puglia, e riaffiorano ferite mai guarite. La giovane Léo, sogna di diventare una grande artista e ha lasciato l’Italia alla ricerca di un fortuna. L'incontro tra i due diventa un gioco di specchi che innesca un viaggio nel tempo che offrirà a entrambi la possibilità di guardare con occhi diversi a futuro.

HANGRY BUTTERFLIES (Fuori Concorso Italia)

Opera Prima

Italia | 2020 | documentario | 73’

di Maruska Albertazzi

Con Giulia Ananìa, Nicole Alba Pierangeli, Emma Lombardi, Chiara Mansi, Giulia Quattrini, Micaela Candullo, Alessandro Risi

Un gruppo di adolescenti si incontra per la prima volta a Firenze. Hanno tra i 15 e i 23 anni e sembrano ragazze come tante altre ma condividono una storia che le rende speciali: tutte soffrono o hanno sofferto di un disturbo del comportamento alimentare e fanno parte di una community recovery su Instagram.

IL CIELO DA UNA STANZA (Fuori Concorso Italia)

Italia | 2020 | Documentario | 40’

di Virginia Valsecchi

Racconto corale degli italiani in quarantena. Il docufilm è realizzato grazie al contributo e alla testimonianza delle persone che hanno mandato i propri video durante il lockdown. Tra realismo e poesia, il racconto di come gli italiani sono riusciti ad affrontare questo periodo difficile. Ognuno di noi è il protagonista di questa storia.

100%LUPO (Eventi Speciali)

Australia |2020 | Animazione| 85’

di Alexs Stadermann

Freddy è un outsider che sta lottando per identificarsi con il suo "branco" di licantropi, ma durante la sua prima trasformazione di luna piena qualcosa va storto e si ritrova ad essere, un batuffolosso e ridicolo barboncino rosa! A prenderlo in giro ci pensano i suoi cugini invidiosi, i gemelli Harriet & Chariot.