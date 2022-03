Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson torna in sala

A quattro anni da Il Filo Nascosto , Paul Thomas Anderson torna finalmente in sala e non avrebbe potuto farlo con un film più diverso, Licorice Pizza . Tanto il film precedente era geometrico e rigoroso, anche nella rappresentazione degli affetti, con protagonista una leggenda della recitazione alla sua ultima interpretazione, tanto Licorice Pizza è libero, anarchico, leggero, con due protagonisti esordienti, Alana Haim , cantante indie abbastanza famosa per la quale il regista ha diretto diversi videoclip, e Cooper Hoffmann , figlio di Philip Seymour, che fu attore prediletto e amico fraterno di PTA.

Ambientato negli anni ’70 nella San Fernando Valley, dove lo stesso regista è cresciuto, il film racconta la storia di questi due ragazzi, lei più grande di lui di 10 anni, che corrono sempre, schizzano da una parte all’altra, con imprese, iniziative, lavori differenti, ma anche con litigate, riconciliazioni, assorbiti dalla loro voglia di vivere. Licorice Pizza è un film molto intimo, che sembra davvero la ricostruzione di ricordi sparsi per Anderson, una passeggiata sui luoghi della sua giovinezza, seguendo due giovani irresistibili, diversamente innamorati, per i quali non si può non fare il tifo.

Acclamato dalla critica, Licorice Pizza è per Variety “un capolavoro”, il “film dell’anno” per Entertainment Weekly; “il film più delicato e accattivante di Anderson” per Screen International; mentre per Rolling Stone “ci sono due corteggiamenti nella pellicola, e solo uno di loro avviene sullo schermo. L'altro è tra noi e il film”. A dire del New Yorker è questa “la creazione più felice del cineasta statunitenese”; “un film divertente che, come American Graffiti e Fast Times at Ridgemont High, cattura i giovani in modi esilaranti e commoventi” si legge su Usa Today; a parlare di “sbalorditivo debutto” dei due giovani protagonisti è l’Observer, che considera Alana e Gary “due dei personaggi di Hollywood più completi e profondamente complicati nella memoria recente”.

Ambientato nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare: fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie.