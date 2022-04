Fausto Brizzi nuovo produttore creativo in Fenix Entertainment

ROMA - Nuovo prestigioso ingresso in Fenix Entertainment . La media – company, che a febbraio scorso ha visto la nomina di Filippo Cipriano come Direttore generale, continua il suo processo di ristrutturazione interno accogliendo nel management l’autore di successo Fausto Brizzi , nel ruolo di produttore creativo dell’area entertainment e cinema.

Fausto Brizzi guiderà il team editoriale nella selezione dei progetti cinematografici e televisivi, ne seguirà la realizzazione in tutte le fasi creative e si occuperà della vendita degli stessi ai broadcaster nazionali e internazionali. Darà inoltre notevole impulso alla produzione digital e new media, che sarà sviluppata da Lovit, partecipata di Fenix Entertainment che si occuperà della creazione di contenuti advertising per il web. “Metterò al servizio di Fenix Enterteinment la mia creatività, il mio entusiasmo e, ahimè, la mia esperienza” - dichiara Brizzi - “dedicandomi all’espansione del settore audiovisivo, creando anche delle importanti sinergie con il settore intrattenimento, insieme al mio collega ed amico Filippo Cipriano, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti della regia e della recitazione”.

Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore, Brizzi è una delle personalità più eclettiche e prolifiche dell’industria dell’entertainment in Italia, oltre ad essere uno dei registi più venduti all’estero. Raggiunto un successo dirompente nel 2006 con la sua opera prima “Notte prima degli esami”, da allora Brizzi ha realizzato 15 film (e sono quasi 50 da sceneggiatore), con i quali ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro, il Ciak d’Oro e due Telegatti.

Tutti hanno un comun denominatore: l’arma dell’ironia in grado di generare risate e commozione. Si inserisce così come maggiore esponente contemporaneo in quella fortunata famiglia di registi della commedia all’italiana che hanno reso il nostro cinema riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo. Ha inoltre svolto per anni l’attività di sceneggiatore, scrivendo soggetti e sceneggiature di film e serie tv per registi del calibro di Neri Parenti, Paolo Genovese, Luca Miniero, Christian De Sica, Massimiliano Bruno e tanti altri.

Il suo primo romanzo “Cento Giorni di Felicità” sta per diventare un film in Cina ed è attualmente impegnato nella scrittura della prima serie italiana della Gaumont, un murder mistery ambientato in Vaticano. La ricerca di Brizzi sarà volta a valorizzare la nuova strategia di Fenix, che metterà con forza al centro della propria proposta editoriale i concetti di creatività, innovazione e rottura degli schemi. Nella selezione dei progetti la ricerca punterà alla varietà, spaziando dalle storie sentimentali alle commedie divertenti. Obbiettivo costante e ambizioso sarà quello di restaurare un ricco dialogo tra cinema e televisione, affinché quest’ultima torni a svolgere un ruolo di creazione e fucina di nuovi talenti. Il primo progetto in sviluppo è uno show televisivo che coniugherà l’unscripted con lo scripted, curato da Brizzi stesso e Filippo Cipriano.