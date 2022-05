Benedict Cumberbatch su Doctor Strange: "Succederanno cose sconvolgenti"

“Se ti rivelassi tutto quello che ancora non sai, scapperesti in preda al terrore”. Suonano ancora più profetiche le parole che l'Antico aveva rivolto a Stephen Strange proprio all'inizio del suo viaggio mistico. Cinque anni dopo, il maestro del terrore Sam Raimi prende in mano le redini del secondo capitolo di Doctor Strange e ci porta dritti dritti nel "Multiverso della Follia" . "Adoro essere il vostro dottor Strange, è pazzesco tutto quello che succederà in questo capitolo sul Multiverso - ci ha raccontato Benedict Cumberbatch , che interpreta l'ex chirurgo oggi maestro delle arti mistiche - In questo film è quasi un personaggio di passaggio. Ci sono un sacco di altre cose in corso, oltre al suo viaggio. C’è uno sviluppo di lui che era piacevole da interpretare e tutte le sue variazioni. Ma anche, qualunque cosa succeda a questo personaggio, io mi diverto molto a essere lui. Ha ragione, è secco, è imperfetto e danneggiato come tutti noi. Eppure ha questa incredibile abilità e che può portarci in viaggi fantastici in uno spettacolo da arena cinematografica. È veramente qualcosa di sconvolgente e io mi diverto molto a interpretarlo".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il ritorno di Sam Raimi

Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll, Scott Derrickson e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi, mentre Mitch Bell e Richie Palmer sono i co-produttori. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron, che recentemente è stato capo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Marvel Studios Loki per Disney+. Nel cast, insieme a Cumberbatch, anche Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Adam Hugill, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Benedict Cumberbatch: "Adoro essere il vostro Doctor Strange"

Secondo Benedict Cumberbatch, interpretare diverse versioni dello stesso personaggio nel nuovo lungometraggio di Sam Raimi “è stato uno degli aspetti più eccitanti di tutto il film perché ho dovuto immaginarlo come un’altra versione di se stesso basata su differenti azioni e risultati. Che stile dargli, come farlo sembrare. Grazie anche al brillante lavoro di Donald McKinney, il mio truccatore, che ha creato tutti i look che avete visto nelle varie immagini di Strange. E non posso dire molto di quelli che non avete visto perché non voglio perché non voglio rovinare nulla per i fan che stanno aspettando di vedere il film".

Benedict Cumberbatch: "Se fossi Strange, ecco che potere vorrei"

Ma quale sarebbe il potere che sceglierebbe per se stesso? "Non so se Strange ne sarebbe capace ma il superpotere che vorrei in questo momento è essere in grado di convertire la rabbia o la collera in empatia e amore. Questo sarebbe senza dubbio lo strumento più comodo, utile e pratico per andare avanti come specie e possibilmente sul nostro pianeta. Sarebbe il potere di tutti i superpoteri". Per tutto il resto "dovete vedere il film". Parola di Doctor Strange.