Il Dio del Tuono torna al cinema con Thor: Love and Thunder

Debutterà domani al cinema in Italia il nuovo film Marvel Studios Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi a partire da una sceneggiatura firmata da Waititi e Jennifer Kaytin Robinson. Il film è prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brian Chapek, Todd Hallowell e Chris Hemsworth sono i produttori esecutivi. Waititi aveva fatto il suo esordio nell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) con il film del 2017 Thor: Ragnarok , un'avventura cosmica dall'approccio comico che aveva rappresentato una novità per il Dio del Tuono, interpretato da Hemsworth.

Nei pani del Dio del Tuono torna l'attore australiano Chris Hemsworth. Al suo fianco ritroviamo l'ex fidanzata Jane Foster interpretata ancora una volta da Natalie Portman. Tra le new entry nel cast, Christian Bale nei panni del cattivo Gorr.

Riguardo al film il regista Taika Waititi ha fatto alcune premsesse “Non credo sia inverosimile aspettarsi dei cambiamenti in un personaggio come Thor. Esiste da parecchi anni e quindi ha avuto tempo per attraversare fasi differenti. Mi sono sentito sollevato quando ho scoperto che il pubblico stava apprezzando moltissimo questa nuova versione di Thor durante i primi test screening, ma ero anche molto fiero del nostro lavoro: eravamo riusciti a reinventare questo personaggio, creando un film di successo e spingendo il pubblico a voler vedere altri film incentrati su di lui”.

La trama di Thor: Love and Thunder

Il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.