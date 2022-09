Liam Neeson al cinema con Memory di Martin Campbell

Come apprendiamo da Cinefilos.it Liam Neeson arriva oggi al cinema insieme alla sua implacabile e spietata sete di giustizia! Nelle sale italiane ieri è stato il giorno del debutto di "MEMORY" intenso e avvincente action movie, diretto dal celebre regista di "Casino Royale" e "Lanterna Verde", Martin Campbell, che vede come protagonista l'iconico attore nei panni di Alex Lewis, un killer le cui regole non dovrebbero mai essere infrante, oltre a un determinato Guy Pearce nei panni dell'agente Vincent Serra e Monica Bellucci in uno dei ruoli più dark della sua carriera.