La notte del 12, al cinema il nuovo film di Dominik Moll

Presentato in selezione ufficiale all'ultimo Festival di Cannes, LA NOTTE DEL 12 è stato la sorpresa dell'estate al botteghino francese, con quattro settimane nella top ten degli incassi e oltre 450.000 spettatori. Il film, che è ispirato a fatti realmente accaduti, ha raccolto anche critiche eccellenti ("Il film francese più potente dell'anno" secondo Le Figaro), soprattutto per il modo in cui rilegge la tradizione del noir in chiave femminista. LA NOTTE DEL 12 uscirà nelle sale italiane con Teodora il 29 settembre.



Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, Yohan deve confrontarsi con un terribile omicidio. C’è chi dice che ogni investigatore abbia un crimine che lo ossessiona e per Yohan quel caso diventa l’uccisione della giovane Clara. Insieme al collega Marceau porterà avanti le indagini su tutti i conoscenti della ragazza, svelando i molti segreti di una provincia all'apparenza tranquilla ma realizzando infine che ogni uomo è un potenziale colpevole...

In La notte del 12 Moll è stato magistrale. Ha permesso quell’identificazione necessaria al cinema, riuscendo a far immedesimare lo spettatore nei personaggi. Ed è forse proprio perché si opera un riconoscimento di sé attraverso l’immagine speculare di un altro, in questo caso di Yohan, che il regista riesce a far porre delle domande, utili e indispensabili, al fine di innescare in chi fruisce un processo di riflessione che inevitabilmente si porterà anche a casa.