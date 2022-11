Diabolik - Ginko all'attacco, la recensione: un film fuori tempo massimo

Diabolik - Ginko all’attacco è il sequel del film del 2021, tratto dai celebri albi della Astorina, nelle sale italiane dal prossimo 17 novembre. Ancora alla regia i Manetti bros, nel cast sono confermati Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Andrea Mastandrea in quelli dell’ispettore GInko; recasting invece, per il ruolo di Diabolik, dopo l’esperienza conflittuale con Luca Marinelli, la coppia di registi ha scelto Giacomo Gianniotti, già in Grey’s Anatomy. Rispetto al primo capitolo, i Manetti non hanno cambiato approccio. Diabolik - Ginko all’attacco è l’adattamento fedele di una delle storie del Re del Terrore, uscita nel 1964, e il film risente proprio della struttura aderente a un fumetto vecchio stampo, perseguendo la fedeltà filologica a ogni costo. Ne esce fuori un Diabolik - Ginko all’attacco secondo i canoni di un cinema ormai fuori tempo massimo: staticità, montaggio d’altri tempi, recitazione atona, sceneggiatura didascalica. Come il suo predecessore, Diabolik - GInko all’attacco è più vicino ai classici degli anni Cinquanta e Sessanta, soprattutto i primi James Bond, senza condividerne il gusto per l’azione e la qualità dell’intreccio. Bondiana, ad esempio, è la sequenza musicale che, il primo spericolato furto di Diabolik, è affidata a Diodato con il brano “Se mi vuoi”, ma anche in questo caso si tratta di una sterile messa in scena di un qualcosa già visto decine di volte.