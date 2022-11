E.T. L’extraterrestre torna in homevideo per il suo 40° anniversario

Fai ritorno alla magia e all’avventura di E.T. L’extraterrestre , l’amato capolavoro del premio Oscar Steven Spielberg, grazie a questa nuova uscita che vuole celebrare il 40° anniversario del film e sarà disponibile in Blu-ray e 4k Ultra HD a partire dal 24 novembre grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

In concomitanza con il ritorno nelle sale cinematografie per festeggiare questo compleanno importante, il film torna anche in home video in un’edizione da collezione imperdibile per poter riscoprire la magia di E.T. L’extraterrestre come se fosse la prima volta, nell’incredibile qualità del 4k Ultra HD.

Non c’è mai stato un momento migliore per rivivere questo intramontabile classico, vincitore di quattro premi Oscar tra cui Migliori musiche per il leggendario compositore John Williams. Questa uscita anniversario contiene oltre 45 minuti di contenuti speciali inediti, tra cui una retrospettiva del film ed il suo durevole retaggio, oltre ad una featurette in compagnia di Steven Spielberg, che riflette sulla sua carriera e sulla produzione di E.T. quarant’anni più tardi. All’interno dei contenuti bonus, anche scene eliminate, reunion del cast e della troupe, una conversazione con John Williams sulla sua musica iconica e molto di più!

Questa edizione di E.T. L’extraterrestre è in assoluto il modo migliore per rivivere il film che ha scaldato i cuori di tutto il mondo, e che sicuramente continuerà a farlo con il suo messaggio di coraggio, fiducia e dell’incredibile potere dell’amicizia.

Con una storia che ha catturato i pubblici di ogni età, la trama segue l’avventura indimenticabile di un alieno perduto ed un bambino di dieci anni di cui diventa amico. Unisciti ad Elliot (Henry Thomas), Gertie (Drew Barrymore) e Michael (Robert MacNaughton) nel cercare di aiutare E.T. a tornare a casa. E.T. L’extraterrestre è uno dei più grandi film americani che risiede per sempre nei cuori e nei ricordi dei pubblici di tutto il mondo.

Saranno disponibili due edizioni premium per un periodo limitato: