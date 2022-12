Natale a tutti i costi: De Sica e Finocchiaro portano il Natale su Netflix

Disponibile dal 19 dicembre su Netflix, Natale a tutti i costi è la nuova commedia familiare diretta da Giovanni Bognetti con protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro che tornano a lavorare insieme per una storia che parla di famiglia, di bugie e di quello che succede quando la vita va avanti e di come bisogna imparare a gestirla e capirla.

Dopo venticinque anni, Alessandra ed Emilio, decidono di lasciare il nido familiare per andare a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna, finalmente soli. Natale a tutti i costi pone fortemente l’accento sul tema della separazione tra genitori e figli. La sindrome del nido vuoto è quella di cui soffre Anna, interpretata da Angela Finocchiaro, che cerca tutti gli espedienti per non far partire i figli verso la città. Carlo, invece, interpretato da Christian De Sica ne sembra quasi sollevato, non oppone resistenza e cerca di essere di conforto per sua moglie Anna.

Il confronto generazionale che si viene a creare dà modo di approfondire i caratteri dei protagonisti. Anna cerca disperatamente in Alessandra non più una figlia ma un surrogato di una migliore amica. Carlo, invece, proietta su Emilio tutti i fallimenti della sua vita. Nei primi sessanta minuti del film, infatti, i toni cupi e disastrosi del film ci allontanano dal genere di commedia natalizia classica alla quale siamo stati abituati con i cinepanettoni. Ma Natale a tutti i costi è una commedia figlia del suo tempo che, come la famiglia Della Fava, è morigerata e per nulla appariscente.

Nonostante la necessità di dire tutte le cose giuste senza sporcarsi con un pizzico di cinismo, Natale a tutti i costi riesce comunque a essere un piacevole intrattenimento, in cui il confronto generazionale che si viene a creare tra genitori e figli dà modo allo spettatore di conoscere e di approfondire i caratteri dei protagonisti per comprendere meglio cosa si cela dietro le loro scelte (talvolta) discutibili.