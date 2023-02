Mummie - A spasso nel tempo al cinema dal 23 febbraio

Il film segue le divertenti avventure di tre mummie che vivono in una città sotterranea segreta celata nell’antico Egitto. Il trio di mummie include una principessa, un ex cocchiere, suo fratello minore e il loro il cucciolo di coccodrillo domestico. Attraverso una serie di sfortunati eventi, le mummie si ritrovano nell’odierna Londra e intraprendono uno stravagante ed esilarante viaggio alla ricerca di un vecchio anello appartenente alla Famiglia Reale.

Il film è diretto da Juan Jesús García Galocha, "Galo", che fa il suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico dopo aver lavorato come art director in film quali, "Le avventure di Taddeo l'esploratore" e, "Taddeo l'esploratore e il segreto di Re Mida”. La sceneggiatura è stata scritta da Jordi Gasull e Javier Barreira, vincitori di un premio Goya per la migliore sceneggiatura con “Le avventure di Taddeo l'esploratore”. Lo sceneggiatore premio Emmy per cartoni animati di cinema e TV Ricky Roxburgh ha collaborato all'adattamento della versione inglese dello script. Lo sceneggiatore tre volte vincitore del premio Goya per il miglior film d'animazione Jordi Gasull (“Le avventure di Taddeo l'esploratore”, “Mike sulla Luna” e “Taddeo l'esploratore e il segreto di re Mida”), è anche il produttore del film. Pedro Solis, già regista e sceneggiatore del cortometraggio animato vincitore del Premio Goya “Strings”, ha supportato il progetto in qualità di direttore degli studi di animazione Core Animation Studio.

Le musiche sono state composte dal premio Goya, Fernando Velazquez, che ha lavorato diverse volte con l'acclamato regista spagnolo J.A Bayona. Il film contiene tre canzoni originali: “I Am Today”, “New Song” e “Ring Song”, quest’ultima presenta i testi del produttore e sceneggiatore Jordi Gasull.

La Warner Bros. Pictures presenta una produzione di 4Cats Pictures SL, Anangu Grup SLU e Moomios Movie AIE, con la collaborazione di Atresmedia Cine, con la partecipazione di MOVISTAR+ e con la collaborazione di TV3.

Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 23 febbraio 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.