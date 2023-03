Magic Mike - The Last Dance approda sulle piattaforme digitali

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico, Magic Mike – The Last Dance riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Reid Carolin , già autore dei primi due capitoli della saga. Protagonista al fianco di Tatum è Salma Hayek Pinault ("House of Gucci", "Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario").

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Ti seguito i primi 10 minuti del film

I produttori del film sono Nick Wechsler, Gregory Jacobs, Tatum, Carolin e Piter Kiernan; mentre Julie M. Anderson è la produttrice esecutiva. Fanno parte del cast insieme a Tatum e alla Hayek Pinault: Ayub Khan Din (“Ackley Bridge"); la new entry Jemelia George; Juliette Motamed("We Are Lady Parts") e Vicki Pepperdine ("Johnny English colpisce ancora").

Il team creativo di Soderbergh che ha lavorato dietro le quinte, include lo scenografo Pat Campbell ("The Bastard Son & The Devil Himself"), il costumista Christopher Peterson ("The Irishman") e il supervisore musicale Season Kent ("KIMI", “Lasciali parlare”), con le coreografie di Alison Faulk e Luke Broadlick, già entrambi parte del franchise di Magic Mike. Magic Mike - The Last Dance è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.