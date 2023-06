Elemental: i doppiatori italiani presentano il film Disney-Pixar

Ospiti alla conferenza anche i doppiatori italiani di Elemental. Valentina Romani nel ruolo di Ember, Stefano Di Martino in quello di Wade e Serra Yilmaz che presta invece la voce a Cinder, mamma della protagonista. “Ember è fuoco, è esuberante. Al tempo stesso è molto molto sensibile, ha paura di dire la verità anche se sente il bisogno di farlo. È un carattere autentico”.

Al suo fianco Stefano Di Martino, che ha portato a casa davvero un ottimo lavoro: “È tutto merito di Massimiliano Manfredi, grande direttore di doppiaggio che mi ha insegnato a impostare diversamente la voce. Wade è un personaggio maschile atipico, piange continuamente, non ha paura della sua emotività e la mette a servizio della missione di conquistare Ember."

Serra Yilmaz dà la voce alla saggia Cinder: “Mi piace il suo lato veggente, il saper annusare l’amore nell’aria, ed è una grande mediatrice. Io adoro fare doppiaggio, mi capita raramente in Italia, ma l’ho già fatto in Turchia e lo faccio sempre con molto piacere; far parte di questo lavoro: un onore.”

Ospite dell’incontro anche Mr. Rain, reduce dal successo di Supereroi al Festival di Sanremo 2023, che ha adattato il brano originale del film composto da Thomas Newman in “Per sempre ci sarò”, un lavoro che lui ha definito “abbastanza semplice, sono fan di Thomas Newman: ho studiato il testo originale cercando di dare una mia visione; è stata un'opportunità, un sogno”.