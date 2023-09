Paw Patrol: Il Super Film dal 28 settembre solo al cinema

Paramount Pictures e Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment presentano una produzione Spin Master Entertainment Paw Patrol: Il Super Film Super Poteri per Super Cuccioli! dal 28 settembre solo al cinema. Le famiglie e i loro amici pelosi si sono uniti per battere il record del "maggior numero di cani presenti a una proiezione cinematografica", con 219 cani che hanno assistito alla proiezione speciale anticipata di PAW Patrol: all'Autry Museum di Griffith Park.

Nel film Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.

Paw Patrol: Il Super Film diretto da Cal Brunker è stato scritto da Cal Brunker & Bob Barlen su una storia di Cal Brunker & Bob Barlen e Shane Morri, basata sulla serie televisiva creata da Keith Chapman. Il film prodotto da Jennifer Dodge, p.g.a., Laura Clunie, p.g.a., Toni Stevens, p.g.a. vede coinvolti nel cast vocale Mckenna Grace, Taraji P. Henson, Marsai Martin, Christian Convery, Ron Pardo, Lil Rel Howery, Kim Kardashian, Chris Rock, Serena Williams, Alan Kim, Brice Gonzalez, North West, Saint West, Christian Corrao, Luxton Handspiker, Nylan Parthipan, Callum Shoniker, con James Marsden e Kristen Bell, con Finn Lee-Epp.