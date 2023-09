Il trailer di Next Goal Wins, il film sportivo di Taika Waititi

Dopo una devastante sconfitta da record mondiale in una partita di calcio internazionale – un demoralizzante 31-0 contro l’Australia – la squadra nazionale delle Samoa Americane intraprende un’impresa per portare alla luce una scintilla nascosta tra le sue fila nominando un allenatore innovativo con idee non convenzionali. Questo straordinario viaggio, documentato in un film del 2014 intitolato Next Goal Wins, ha catturato l'attenzione di Waititi.

Con Michael Fassbender nei panni di Thomas Rongen, un allenatore di calcio olandese coinvolto in una sfida inaspettata, il film si svolge mentre Rongen assume il ruolo di allenatore della squadra di calcio meno vincente del mondo, situata dall'altra parte del globo. Il trailer unisce alcuni filmati di Waititi che presenta il film, con scene dal film stesso e immagini dal backstage.