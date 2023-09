SAW X: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale

In SAW X John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

SAW X - Trailer Italiano Ufficiale dal 25 Ottobre al Cinema from Valerio Roselli on Vimeo.

Oltre al protagonista Tobin Bell, nel cast anche Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Michael Beach e Renata Vaca. SAW X è prodotto da Mark Burg e Oren Koules.