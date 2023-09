Talk To Me da oggi al cinema!

Talk To Me , diretto dall’emergente duo australiano composto dai gemelli Danny e Michael Philippou , è finalmente al cinema in 250 sale. Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures svelare l’ultima angosciante clip dell’horror già campione di incassi al box office internazionale che ha ricevuto critiche entusiaste da numerose voci influenti del cinema e da grandi registi - come Jordan Peele, Ari Aster, Steven Spielberg, James Wan, George Miller, Peter Jackson – che lo hanno definito il fenomeno cinematografico da brividi più convincente e originale dell’anno.

Nella clip “Ti lascio entrare” uno dei ragazzi è pronto a mostrare il suo coraggio agli amici e viene iniziato alla pericolosa challenge che gli permetterà di entrare in contatto con gli spiriti. Circondato da una folta schiera di smartphone pronti a riprendere dal vivo la possessione, inizia il rituale stringendo la mano imbasalmata e pronunciando la fatidica formula “Parla con me”. Immediatamente uno spirito si palesa accanto a lui. Lo spavento è grande, ma la prova di coraggio deve continuare e il ragazzo – spronato dal gruppo di amici – pronuncia la formula definitiva “Ti lascio entrare”, grazie alla quale la figura demoniaca prende possesso del corpo che la ha invocata. Quello che doveva essere un semplice gioco per “sballarsi”, in realtà, si rivela un incubo terrificante.

Certificato "Fresh" su Rotten Tomatoes e con un punteggio massimo del 97% che gli ha permesso di diventare l’horror con il rating più alto dell’anno sulla piattaforma, Talk To Me è una spaventosa discesa all’inferno che ha inizio quando un gruppo di giovani ragazzi – interpretati da Sophie Wilde (Bird), Alexandra Jensen (Beat), Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Aquaman) – si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in questa prova di coraggio, seguendo il rituale. Presto però la situazione va fuori controllo: in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti, finiscono per superare i 90 secondi di durata massima di evocazione degli spiriti infrangendo la regola principale del rituale. I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente che condurrà lo spettatore in uno stato di terrore mai provato prima. Talk To Me è da oggi nelle sale italiane con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures