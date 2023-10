Arriva in prima tv Cocainorso

Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva su Sky COCAINORSO, survival movie inspirato a un’incredibile storia vera avvenuta nel 1985 a Knoxville in Tennessee, quando un orso morì dopo aver ingerito una grande quantità di cocaina abbandonata in un bosco da dei trafficanti. Il film sarà in prima tv mercoledì 25 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.